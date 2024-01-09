В Латвии призвали запретить импорт российского зерна

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить транзит и импорт зерновых из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я был одним из первых министров из стран Балтии, кто твердо высказался о том, что импорт российского зерна надо запретить. Сейчас мы говорим и о запрете транзита», — заявил глава латвийского Минтранса.

При этом он отметил, что работа портов и железных дорог Латвии во многом зависит от перевозки российских грузов.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия договора с Латвией об отсутствии двойного налогообложения. Отмечается, что договор с Латвией был подписан 20 декабря 2010 года.

До этого сообщалось, что Совет Федерации РФ одобрил закон о приостановке действия ряда положений международных договоров с 38 государствами в сфере налогообложения. Решение касается стран, которые совершают недружественные действия в отношении России. Среди них — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские государства, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Приостанавливается действие практически всех договоренностей относительно того, где доходы компаний и граждан этих стран будут облагаться налогом на территории РФ. Кроме того, отменяются возможности применения пониженных ставок, льгот и освобождений, уточняет издание.

Ранее Еврокомиссия утвердила механизм блокировки прибыли с замороженных активов России.