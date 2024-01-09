МИД Венгрии осудил иск против Израиля в Международный суд ООН

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с израильским коллегой осудил иск против Израиля в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге, заявив, что абсурдно обвинять в геноциде страну, которая пострадала от нападения. Об этом Сийярто рассказал в своих социальных сетях.

Он заявил, что 9 января по телефону поздравил нового главу МИД Израиля Исраэля Каца со вступлением в должность и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

«Я сказал, что Венгрия осуждает юридическое нападение, которое было развернуто против Израиля в Международном суде в Гааге: обвинять страну, пострадавшую от террористической атаки, в геноциде — это нонсенс. Венгрия поддерживает право Израиля на самооборону», — написал Сийярто.

Глава венгерского МИД отметил, что все страны заинтересованы в «успешном завершении нынешних антитеррористических операций» во избежание новых террористических атак по всему миру. Он уточнил, что говорил с израильским коллегой о невинных людях, оказавшихся в заложниках.

«Мы согласились, что ХАМАС должен как можно быстрее отпустить всех заложников. Мы сделаем все возможное, чтобы обладатель двойного гражданства Венгрии и Израиля, еще находящийся в плену, смог как можно скорее снова обрести свободу», — заключил Сийярто.

До этого сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак совершила визит солидарности в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее в Израиле призвали закончить войну с ХАМАС.