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В Госдуме прокомментировали заявления о переговорах по Украине в 2024 году

Депутат Госдумы Чепа: переговоры по Украине могут начаться в 2024 году

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РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление депутата Бундестага Маттиаса Моосдорфа о том, что переговоры России с США по украинскому вопросу начнутся уже в 2024 году.

По мнению парламентария, диалог «произойдет в любом случае», поскольку США испытывают финансовые проблемы.

«Мы прекрасно видим, что без финансирования, без такой массовой поддержки Украины за несколько месяцев их режим рухнет. Поэтому, я думаю, депутат прав: в этом году мы будем переговариваться с Западом, потому что с Украиной говорить не о чем, Украина сама по себе никакого политического веса не имеет», — отметил Чепа.

Он напомнил, что на сегодняшний день государственный долг США составляет $34 трлн и продолжает расти. В том числе это связано с поддержкой Киева, заключил депутат.

Моосдорф в интервью газете «Известия» заявлял, что переговоры РФ и стран Запада по урегулированию украинского конфликта, особенно если на выборах президента США победит Дональд Трамп, могут начаться уже в 2024 году.

По его мнению, победа Трампа может стать положительным моментом, и это является «великой надеждой разумных людей в этом мире».

Ранее сообщалось, что Турция в 2024 году будет предлагать возобновить стамбульский переговорный процесс по конфликту на Украине.

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