Путин провел встречу с главой Росприроднадзора

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Радионова обсудили водные, нефтегазовые вопросы, а также спасение животных.

Руководитель Росприроднадзора отметила, что экология в РФ перешла из состояния модного слова в конкретные действия и результаты. Радионова поблагодарила главу государства за вложенные в это силы, в том числе за реализацию по его поручению нацпроекта «Экология».

«В нем такие проекты, как «Чистая страна», «Чистый воздух», «Оздоровление водных объектов». Мы активно их сопровождаем», — сказала она.

По словам Радионовой, за два года Росприроднадзор смог обследовать крупнейшие водные объекты, такие как Обь, Дон, Иртыш, Ангару, Селенгу, Черное моря и Каспийское моря.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин вмешался в ситуации с отключением отопления в жилых домах в регионах страны.

Ранее Путин дал гражданство РФ польскому фермеру.