Блинкен раскрыл детали визита на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе своего визита в Израиль собирается передать премьеру страны Биньямину Нетаньяху и представителям военного кабинета сообщения от других лидеров Ближнего Востока о послевоенной структуре управления Газой. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Есть о чем поговорить, в частности, о дальнейших действиях», — заявил Блинкен по итогам встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Блинкен подчеркнул, что планирует передать руководителям Израиля то, что ему сказали во время переговоров в других странах региона.

«Я только что приехал из ряда стран региона – Турции, Греции, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии – и я хочу иметь возможность поделиться с президентом некоторым из того, что я услышал от этих лидеров, а также с премьер-министром и кабинетом министров позднее», — заявил госсекретарь США.

До этого американский портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников сообщал, что Израиль не позволит палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа, пока не будет достигнуто соглашение с ХАМАС об освобождении заложников. Об этом израильские официальные лица намерены сообщить госсекретарю США Энтони Блинкену.

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