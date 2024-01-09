Депутат бундестага оценил забастовку фермеров в Германии

Глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер поприветствовал забастовку фермеров в ФРГ как единственный демократический способ протеста. В беседе с НСН он назвал сложившуюся ситуацию сложной для правительства Олафа Шольца.

«Государство тратит слишком много денег на Украину и пытается сейчас найти средства любыми путями. Граждане Германии сегодня платят самые высокие налоги, более половины доходов уходит государству... Очень хорошо, что началась забастовка. Это единственный демократический способ протеста», — заявил парламентарий.

По словам Зингера, такое развитие событий создает трудности для правительства Шольца, «которого никто не хочет видеть у власти». С его точки зрения, политика действующей власти «просто ужасна для Германии».

«Оно [правительство] обрушилось с упреками на демонстрантов и пытается обратить ситуацию в шутку, но ничего не получается — слишком много людей участвует в акциях протеста», — сказал Зингер.

По его прогнозам, в случае длительных забастовок правительство пойдет на уступки протестующим, но новых выборов в ближайшее время ждать не стоит.

Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. По данным издания, власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров.

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