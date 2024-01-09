Финляндия не откроет КПП на границе с Россией

Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией с 14 января. Об этом сообщили в эфире телеканала MTV3 заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Она утвердительно ответила на вопрос журналистов о том, будет ли восточная граница страны закрыта и далее. Она сослалась на отсутствие перемен в ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Россией.

«Именно так и должно было бы быть. <...> Существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта», — сказала она.

Тем временем закрытие границ осуждают граждане Финляндии. Некоторые из них рассуждают, что до вступления в НАТО финны чувствовали себя в нейтральной стране с правом голоса. Сейчас такого этого нет.

Финляндия также может запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2025 года, в этом году будут подготовлены законодательные решения.

Ранее в Финляндии заявили о готовности к продолжению миграционного кризиса на границе с Россией.