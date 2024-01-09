Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия не откроет КПП на границе с Россией

В Финляндии заявили, что не будут открывать КПП на границе с РФ

close
100%
Lehtikuva/Reuters

Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией с 14 января. Об этом сообщили в эфире телеканала MTV3 заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Она утвердительно ответила на вопрос журналистов о том, будет ли восточная граница страны закрыта и далее. Она сослалась на отсутствие перемен в ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Россией.

«Именно так и должно было бы быть. <...> Существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта», — сказала она.

Тем временем закрытие границ осуждают граждане Финляндии. Некоторые из них рассуждают, что до вступления в НАТО финны чувствовали себя в нейтральной стране с правом голоса. Сейчас такого этого нет.

Финляндия также может запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2025 года, в этом году будут подготовлены законодательные решения.

Ранее в Финляндии заявили о готовности к продолжению миграционного кризиса на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами