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В Польше усомнились в способности НАТО и ЕС противостоять России

Польский генерал Скшипчак: НАТО и ЕС не могут противостоять России на Украине

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

За время конфликта на Украине ни НАТО, ни Европейский союз не выработали стратегии, которая позволила бы противостоять России. Об этом заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, сейчас именно Россия ведет гибридное наступление на Украине, у российской стороны нет значительных проблем, в том числе из-за уверенности в неспособности Запада ей противостоять.

Скшипчак также высказал мнение, что все меньше политиков по мере продвижения армии России на поле боя высказываются за поддержку Украины. Генерал подчеркнул, что это худший из возможных сценариев для находящихся на фронте украинских бойцов.

Также газета Politico сообщила, что Брюссель усилит давление на Францию, Италию и Испанию с тем, чтобы они продолжили предоставлять военную помощь Украине в 2024 году.

В середине декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.

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