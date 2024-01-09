В Латвии раскрыли, сколько тратят на поддержку Украины

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Рига продолжает всестороннюю поддержку Украины. Выступая перед другими министрами с годовым отчетом, он отметил, что траты на помощь Киеву достигли 0,85% ВВП страны, передает Delfi.

Помощь, предоставленная Латвией, достигла €595 миллионов, отметил он. Министр иностранных дел страны также подчеркнул, что Рига решительно поддерживает интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что с 2022 года страна предоставила Украине военную помощь почти на €500 млн и в дальнейшем планирует выделять на эти цели средства из бюджета республики.

«Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна [Европы и Северной Америки] внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам премьера, помимо этого в последующие годы Эстония будет выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.

Ранее в Латвии назвали регион, больше всего заинтересованный в мире между РФ и НАТО.