Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал о шансах украинского народа спасти свою страну от апокалипсического сценария, уготовленного Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада», — рассказал он.

По словам Шеремета, США превратили некогда цветущую страну в свою военную резервацию, украинцы стали примитивным оружием для обслуживания чужих интересов.

Тем временем в США заявили о неготовности отправлять на Украину своих солдат. Об этом сообщила кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли.

В США также сообщили о задержке в переговорах в конгрессе США по помощи Украине. Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Ланкфорд считает, что текст соглашения по ужесточению охраны границы на юге страны и выделению финансирования для Украины не будет представлен на этой неделе.

Ранее экс-главнокомандующий армией США предрек Украине кошмарный сценарий.