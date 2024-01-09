Президент Израиля высказался по поводу иска по обвинению страны в геноциде

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что иск к израильскому государству по обвинению в геноциде является «чудовищным и нелепым». Его слова приводит израильский телеканал Israel National News.

«В четверг в Международном суде ООН в Гааге начнется судебное разбирательство, в ходе которого Южная Африка подаст в суд на Израиль за предполагаемый геноцид. Нет ничего более чудовищного и нелепого, чем это заявление», — заявил Герцог.

До этого Израиль назначил британского адвоката Малкольма Шоу защищать интересы государства в Международном суде в Гааге на фоне обвинений в геноциде со стороны Южной Африки.

Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге, чтобы оспорить обвинения Южной Африки в геноциде в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Южно-Африканская республика обратилась в Международный суд ООН с заявлением о совершаемом Израилем геноциде в секторе Газа в конце декабря.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен оспорить в Гааге иск Южной Африки о геноциде в секторе Газа.