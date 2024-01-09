Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Израиля высказался по поводу иска по обвинению страны в геноциде

Президент Израиля Герцог: иск против страны по геноциду чудовищен и нелеп

close
100%
Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что иск к израильскому государству по обвинению в геноциде является «чудовищным и нелепым». Его слова приводит израильский телеканал Israel National News.

«В четверг в Международном суде ООН в Гааге начнется судебное разбирательство, в ходе которого Южная Африка подаст в суд на Израиль за предполагаемый геноцид. Нет ничего более чудовищного и нелепого, чем это заявление», — заявил Герцог.

До этого Израиль назначил британского адвоката Малкольма Шоу защищать интересы государства в Международном суде в Гааге на фоне обвинений в геноциде со стороны Южной Африки.

Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге, чтобы оспорить обвинения Южной Африки в геноциде в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Южно-Африканская республика обратилась в Международный суд ООН с заявлением о совершаемом Израилем геноциде в секторе Газа в конце декабря.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен оспорить в Гааге иск Южной Африки о геноциде в секторе Газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами