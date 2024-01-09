Премьер Швеции заявил, что место страны – в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что естественное место Швеции — в НАТО, по его словам, многие в королевстве разделяли это убеждение в течение десятилетий. Об этом глава шведского кабмина заявил на национальной конференции «Народ и оборона 2024».

«Естественное место Швеции — в НАТО. Это убеждение многие из нас разделяли здесь на протяжении десятилетий», — заявил премьер на мероприятии, проходившем в понедельник.

По его словам, «существует широкий политический консенсус по поводу этой серьезной смены парадигмы» во внешней политике государства.

Премьер подчеркнул, что Швеция готова взять на себя «большую ответственность» в регионе Балтийского моря и в рамках структуры управления НАТО.

До этого министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям.

Ранее в Госдепе выступили за скорейшее вступление Швеции в НАТО.