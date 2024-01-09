Еврокомиссия порекомендует продлить отмену пошлин на товары с Украины

Европейская комиссия планирует рекомендовать странам – членам Евросоюза продлить временные меры по отмене всех импортных пошлин на украинские товары до июня 2025 года. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico.

По данным издания, команда главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен разделилась по поводу либерализации торговли с Украиной.

«Ожидается, что уже на этой неделе Комиссия порекомендует ЕС сохранить временные меры, приостановив все импортные пошлины на украинские товары до июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее Венгрия, пишет Politico, дала понять, что может снять свое вето на помощь ЕС Украине при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

До этого глава Еврокомиссии заявила, что Комиссия ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.