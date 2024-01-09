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Брюссель усилит давление на страны ЕС по вопросу помощи для Украины в 2024 году

Politico: Брюссель усилит давление на три страны ЕС по вопросу помощи для Киева

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РИА Новости

Брюссель усилит давление на Францию, Италию и Испанию с тем, чтобы они продолжили предоставлять военную помощь Украине в 2024 году. Об этом пишет газета Politico.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что странам Европейского союза следует при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала немецкая стороны. Политик напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено €8 млрд на военную поддержку Киева.

Как отмечает Politico, несмотря на то, что Шольц не назвал ни одной страны, план Брюсселя по составлению списка помощи окажет давление на Париж, Рим и Мадрид, которые, несмотря на приличную экономику, предоставили неприлично мало военной помощи для Киева.

В середине декабря канцлер Германии заявлял, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.

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