В Кремле отказались комментировать заявление о плохом обращении к сербским добровольцам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать распространенное видео, записанное членом команды президента РФ Владимира Путина и «Народного Фронта» серба Деяна Берича, в котором он заявил о плохом обращении командования одного из полков к добровольцам из Сербии.

РИА Новости называет Берича сербским добровольцем, воюющим в зоне специальной военной операции.

«Никак не могу прокомментировать. Это касается хода спецоперации. Безусловно, эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это исключительная прерогатива министерства обороны», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Ранее в Telegram-каналах, в том числе Baza, появилось видео Берича, на котором он заявил, что сербские добровольцы, участвующие в военной операции на Украине в составе ВС РФ, столкнулись с проблемами. По его словам, бойцам подразделения «Волк» сказали пойти на штурм, но не дали боеприпасов. Позже их пытались заставить признаться в том, что они шпионы. Он попросил компетентные органы изучить эти факты.

В апреле прошлого года Деян Берич заявил, что он был свидетелем издевательств над российскими бойцами со стороны ВСУ.

Ранее сербский военный рассказал о переезде с семьей в Россию.