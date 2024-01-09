В США сообщили о задержке в переговорах в конгрессе США по помощи Украине

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Ланкфорд считает, что текст соглашения по ужесточению охраны границы на юге страны и выделению финансирования для Украины не будет представлен на этой неделе. Слова законодателя приводит американская газета Hill.

«Судя по всем нашим встречам вчера вечером и сегодня, мы не сможем достичь цели к среде», — заявил Ланкфорд.

По его мнению, также «сомнительно», что текст будет опубликован к пятнице 12 января.

До этого сообщалось, что переговоры в конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил об отсутствии у страны средств для дальнейшего финансирования Киева. В то же время он обратил внимание, что США рассчитывают на продолжение поддержки Украины со стороны других западных государств.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.