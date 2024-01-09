Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье оценили возможность вступления Молдавии в ЕС без региона

Президент Приднестровья назвал реалистичным вступление Молдавии в ЕС без региона

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Приднестровской республики Вадим Красносельский назвал «реалистичным подходом» вступление Молдавии в ЕС без региона, так как Тирасполь представляет «отдельный субъект международных отношений». Его слова приводит ТАСС.

«Что касается заявлений о вступлении Молдовы в Евросоюз без территории Приднестровья. Я бы назвал это реалистическим подходом. Мы — отдельный субъект международных отношений», — сказал Красносельский.

По его словам, за Приднестровье не может решать ни Европейский союз, ни Молдова. Он пожелал Кишиневу удачи на пути в евроинтеграции, однако отметил, что Тирасполь сам будет определять свою судьбу.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что желает мирным путем урегулировать приднестровский конфликт до вступления государства в ЕС.

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС», — заявила Санду.

По словам президента, власти Молдавии стремятся «в первую очередь к сохранению мира» в регионе и не допустить дестабилизации.

Ранее сообщалось, что референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет без Приднестровья.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами