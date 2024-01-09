В Приднестровье оценили возможность вступления Молдавии в ЕС без региона

Президент Приднестровской республики Вадим Красносельский назвал «реалистичным подходом» вступление Молдавии в ЕС без региона, так как Тирасполь представляет «отдельный субъект международных отношений». Его слова приводит ТАСС.

«Что касается заявлений о вступлении Молдовы в Евросоюз без территории Приднестровья. Я бы назвал это реалистическим подходом. Мы — отдельный субъект международных отношений», — сказал Красносельский.

По его словам, за Приднестровье не может решать ни Европейский союз, ни Молдова. Он пожелал Кишиневу удачи на пути в евроинтеграции, однако отметил, что Тирасполь сам будет определять свою судьбу.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что желает мирным путем урегулировать приднестровский конфликт до вступления государства в ЕС.

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС», — заявила Санду.

По словам президента, власти Молдавии стремятся «в первую очередь к сохранению мира» в регионе и не допустить дестабилизации.

Ранее сообщалось, что референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет без Приднестровья.