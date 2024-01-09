Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо условие отказа Венгрии от вето на помощь Украине

Politico: Венгрия снимет вето на помощь ВСУ с условием ее пересмотра раз в год

close
100%
Shutterstock

Венгрия может снять вето на выделение денег Европейским союзом Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Об этом сообщает Politico.

»Будапешт может снять вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине. На практике это дало бы премьер-министру Виктору Орбану возможность каждый год блокировать финансирование Евросоюза для Украины – или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето», — отмечается в статье.

В декабре глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт может наложить жесткое вето на переговоры Европейского союза с Украиной о ее членстве в сообществе, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам.

До этого британская газета Times писала, что вступление Украины в Евросоюз могут отложить как минимум до 2030 года, так как многие страны ЕС опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в Евросоюзе.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами