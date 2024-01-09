Названо условие отказа Венгрии от вето на помощь Украине

Венгрия может снять вето на выделение денег Европейским союзом Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Об этом сообщает Politico.

»Будапешт может снять вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине. На практике это дало бы премьер-министру Виктору Орбану возможность каждый год блокировать финансирование Евросоюза для Украины – или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето», — отмечается в статье.

В декабре глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт может наложить жесткое вето на переговоры Европейского союза с Украиной о ее членстве в сообществе, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам.

До этого британская газета Times писала, что вступление Украины в Евросоюз могут отложить как минимум до 2030 года, так как многие страны ЕС опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в Евросоюзе.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.