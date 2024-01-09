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Китай разъяснил свою позицию по поводу конфликта на Украине

Глава МИД КНР: Китай не принимает ничью сторону в конфликте на Украине

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Aly Song/Reuters

Китай не принимает конкретную сторону в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Он отметил, что КНР выступает за разрешение кризиса путем переговоров, и призывает урегулировать конфликт только через мирные переговоры.

Ван И подчеркнул, что с начала конфликта на Украине Китай прилагает усилия для его разрешения. Для этого работают в том числе на различных международных площадках, в числе которых ООН. Дипломат обратил внимание, что КНР никогда не использовала кризис для личной выгоды.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала стороны украинского конфликта к сдержанности и попросило не бить по гражданским объектам. Она тоже заявила, что единственным способом разрешения конфликта станут переговоры и в КНР надеются, что стороны приложат силы для разрядки ситуации.

При этом Мао Нин не стала давать комментарий по вопросу об участии китайской стороны в переговорах по «формуле Зеленского», о которой ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Москвой.

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