Китай разъяснил свою позицию по поводу конфликта на Украине

Китай не принимает конкретную сторону в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Он отметил, что КНР выступает за разрешение кризиса путем переговоров, и призывает урегулировать конфликт только через мирные переговоры.

Ван И подчеркнул, что с начала конфликта на Украине Китай прилагает усилия для его разрешения. Для этого работают в том числе на различных международных площадках, в числе которых ООН. Дипломат обратил внимание, что КНР никогда не использовала кризис для личной выгоды.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала стороны украинского конфликта к сдержанности и попросило не бить по гражданским объектам. Она тоже заявила, что единственным способом разрешения конфликта станут переговоры и в КНР надеются, что стороны приложат силы для разрядки ситуации.

При этом Мао Нин не стала давать комментарий по вопросу об участии китайской стороны в переговорах по «формуле Зеленского», о которой ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Москвой.