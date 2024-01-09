Израиль хочет возобновить переговоры с ХАМАС по заложникам

Израильская делегация высокопоставленных чиновников прибыла в Каир для возобновления переговоров с представителями палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadid со ссылкой на источники.

«В Каир прибыла высокопоставленная израильская делегация безопасности с целью «возобновить переговоры, направленные на освобождение израильских заключенных, удерживаемых группировками сопротивления в секторе Газа», — пишет газета, цитируя источники.

Отмечается, что Каир приостанавливал свое посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС по заложникам после убийства члена правления палестинского движения Салеха аль-Арури.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи.

Ранее ОАЭ призвали Нетаньяху просить у Зеленского деньги для Палестины.