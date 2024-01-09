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Зеленский может принять участие в экономическом форуме в январе

Tages-Anzeiger: Зеленский может принять участие в экономическом форуме в Давосе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger.

По информации газеты, глава Украины также может также посетить Берн. Швейцарские власти обсуждают визит Зеленского с середины декабря, но уверенности в том, что он состоится, еще нет. Издание отмечает, что это будет зависеть от ситуации на Украине. Зеленский может принять участие в форуме по видеосвязи.

В декабре руководитель службы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Никола Бидо заявлял, что встреча советников по нацбезопасности, которая посвящена украинской «формуле мира», должна пройти 14 января в Давосе. Ее совместно организуют Швейцария и Украина.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что «хозяева» Владимира Зеленского в январе 2024 года в Давосе вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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