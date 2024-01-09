ЦИК РФ зарегистрировал представителя КПРФ кандидатом на выборах президента России

Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты Российской Федерации Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ на этот пост. Решение было принято на заседании комиссии, передает ТАСС.

Харитонова выдвинули на пост главы российского государства на съезде КПРФ 23 декабря. 27 декабря политик подал документы на участие в выборах в ЦИК. КПРФ является парламентской партией, поэтому ее представитель не должен собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на выборах президента.

Николай Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента Российской Федерации, до этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Государственной думы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт заявлял, что российские президентские выборы будут иметь большой международный резонанс. По его мнению, президент РФ Владимир Путин формирует глобальную повестку дня, с мнением Москвы считаются все государства.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента России.