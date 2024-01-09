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В Эстонии рассказали о масштабах помощи Украине в ближайшие годы

Премьер Эстонии Каллас: за четыре года помощь Украине достигнет 0,25% ВВП

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Kenzo Tribouillard/AP

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь почти на €500 млн и в дальнейшем планирует выделять на эти цели средства из бюджета республики. Об этом сообщает телекомпания err.ee.

«Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна [Европы и Северной Америки] внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам премьера, помимо этого в последующие годы Эстония будет выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.

7 января глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике страны.

8 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у Киева «плана Б», если помощь от ЕС не поступит.

Ранее Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Киев ожидает помощи от США в размере более $60 млрд.

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