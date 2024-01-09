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В бундестаге рассказали, когда ожидают переговоров РФ и Запада по Украине

Депутат Моосдорф ожидает мирных переговоров по Украине после выборов в США

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Global Look Press

Переговоры РФ и стран Запад по урегулированию украинского конфликта, особенно если на выборах президента США победит Дональд Трамп, могут начаться в 2024 году. Такое мнение высказал депутат бундестага Маттиас Моосдорф в интервью газете «Известия».

«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке», — сказал Моосдорф.

По его мнению, победа Трампа может стать положительным моментом, и это является «великой надеждой разумных людей в этом мире».

Депутат также заявил, что у президента США Джо Байдена и «его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови», и людям это надоело.

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре заявляло, что Турция в 2024 году будет предлагать возобновить стамбульский переговорный процесс по конфликту на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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