В бундестаге рассказали, когда ожидают переговоров РФ и Запада по Украине

Переговоры РФ и стран Запад по урегулированию украинского конфликта, особенно если на выборах президента США победит Дональд Трамп, могут начаться в 2024 году. Такое мнение высказал депутат бундестага Маттиас Моосдорф в интервью газете «Известия».

«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке», — сказал Моосдорф.

По его мнению, победа Трампа может стать положительным моментом, и это является «великой надеждой разумных людей в этом мире».

Депутат также заявил, что у президента США Джо Байдена и «его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови», и людям это надоело.

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре заявляло, что Турция в 2024 году будет предлагать возобновить стамбульский переговорный процесс по конфликту на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.