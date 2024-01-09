В Турции готовятся к встрече Эрдогана и Путина

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прорабатывается по дипломатическим каналам, однако дата и место пока не установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Российский лидер ранее заявлял, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале 2024 года, до этого им не удалось встретиться из-за графика Эрдогана.

В администрации президента Турции уточнили, что встреча находится в повестке, соответствующая работа ведется по дипломатическим каналам, конкретики пока нет.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата и место встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться.

В тот же день Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Политик выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Также президент Турции предложил возобновить процесс по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Ранее помощник Путина Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной в Стамбуле.