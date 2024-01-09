Турция продолжит предлагать возобновить мирные переговоры по Украине

Турция в текущем году может предложить возобновить стамбульский переговорный процесс по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По словам источника агентства, урегулирование конфликта является приоритетом во внешней политике Турции.

«Устами господина президента [Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] неоднократно заявлялось о готовности Турции оказать любое посредничество, вплоть до возобновления стамбульских мирных переговоров и встречи лидеров (России и Украины. — «Газета.Ru»)», — сказал дипломатический источник.

Он также отметил, что ранее Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь повторил готовность Анкары оказать посреднические усилия.

Эти сигналы будут подаваться России и Украине и в 2024 году, добавил он.

5 января сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о готовности Анкары стать посредником и провести мирные переговоры с Россией для достижения мира.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.