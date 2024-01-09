Медведев пошутил о «майдане» в Берлине

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил в соцсети X (бывшая Twitter) про «майдан» в Германии из-за протестов немецких фермеров.

«Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут», — написал политик.

Медведев отметил, что Берлин является одним из основных спонсоров Киева, и, если протесты продолжатся, то в Германии может произойти «майдан».

8 января сообщалось, что сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров за отмену налогов.

5 января стало известно, что фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Накануне Хабек возвращался из отпуска на севере страны, на причале Шлюттзиль его ожидали более 100 фермеров, которые недовольны планами властей отменить субсидии. Часть протестующих попыталась прорваться на паром, полиция применила против них газ.

Ранее вице-канцлер ФРГ заявил об угрозе ослабления помощи Украине.