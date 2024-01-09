В РФ прокомментировали сокрытие Польшей улик по делу о «Северных потоках»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не только Польша скрывает улики по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я думаю, что половина стран что-то скрывают: и Германия скрывает, и Великобритания скрывает, и Дания, и Норвегия, а прежде всего США», — поделился мнением сенатор.

Он добавил, что Польша никогда не была заинтересована в поставках российского газа в Германию и в течение долгого времени сотрудничала в этом плане с Соединенными Штатами.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей писала, что предыдущий состав правительства Польши скрывал данные о диверсантах, устроивших подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».