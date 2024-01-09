Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ прокомментировали сокрытие Польшей улик по делу о «Северных потоках»

Сенатор Джабаров: не только Польша скрывает улики в деле о «Северных потоках»

close
100%
РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не только Польша скрывает улики по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я думаю, что половина стран что-то скрывают: и Германия скрывает, и Великобритания скрывает, и Дания, и Норвегия, а прежде всего США», — поделился мнением сенатор.

Он добавил, что Польша никогда не была заинтересована в поставках российского газа в Германию и в течение долгого времени сотрудничала в этом плане с Соединенными Штатами.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей писала, что предыдущий состав правительства Польши скрывал данные о диверсантах, устроивших подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами