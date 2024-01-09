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США не намерены отправлять своих военных на Украину

Хейли: США не нужно отправлять военных на Украину, и Киев этого тоже не хочет

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Bryan Woolston/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли заявила, что Соединенным Штатам не нужно отправлять своих военных на Украину. Об этом она рассказала в эфире телеканала Fox News.

По словам Хейли, Киев также не хочет, чтобы Вашингтон направил военных в зону специальной военной операции (СВО).

Она добавила, что президенту США Джо Байдену следовало лучше объяснять населению, почему Соединенные Штаты поддерживают Украину, тогда американцы делали бы это охотнее.

«В этом я виню Байдена. Ему следовало всегда говорить американцам, почему мы делаем то, что делаем, о причине, по которой мы заботимся об Украине», — поделилась Хейли.

До этого американская министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что вопрос о конфискации российских активов рассматривается на уровне G7. По ее словам, лидеры G7 попросили изучить суть вопроса и существующие риски.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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