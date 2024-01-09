Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Байден должен уйти в отставку из-за госпитализации Остина

Экс-постпред США в ООН Хейли: Байден должен уйти после госпитализации Остина

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Бывшая постпред США при ООН Никки Хейли на встрече с избирателями заявила, что президент США Джо Байден должен уйти в отставку после госпитализации главы минобороны США Ллойда Остина. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Невозможно поверить, что мы столкнулись с такой ситуацией. У нас война в Европе, война на Ближнем Востоке, Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты, которая способна нанести удар по Соединенным Штатам <...> Байден делает Америку очень уязвимой, он ставит нас под угрозу», — поделилась Хейли.

Бывшая постпред США при ООН претендует на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин переведен из палаты интенсивной терапии, но остается в больнице. Прогнозы по его выздоровлению благоприятные.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами