В США заявили, что Байден должен уйти в отставку из-за госпитализации Остина

Бывшая постпред США при ООН Никки Хейли на встрече с избирателями заявила, что президент США Джо Байден должен уйти в отставку после госпитализации главы минобороны США Ллойда Остина. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Невозможно поверить, что мы столкнулись с такой ситуацией. У нас война в Европе, война на Ближнем Востоке, Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты, которая способна нанести удар по Соединенным Штатам <...> Байден делает Америку очень уязвимой, он ставит нас под угрозу», — поделилась Хейли.

Бывшая постпред США при ООН претендует на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин переведен из палаты интенсивной терапии, но остается в больнице. Прогнозы по его выздоровлению благоприятные.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.