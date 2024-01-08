Путин заслушал доклады о сбоях с отоплением и электричеством в регионах РФ

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ситуациям с отоплением и электричеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов», — сказал представитель Кремля.

До этого стало известно, что в Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в жилые дома и организации подмосковного города в первые дни января.

С 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс, из-за чего многие жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения остались без тепла и горячей воды.

8 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, возможны перебои с сетью.

Ранее министр энергетики дал поручения после аварии на электроподстанции в Москве.