Финляндия намерена держать границу с РФ закрытой

Финское правительство намерено продолжать сохранять границу с Россией закрытой, но для этого нужны юридические основания. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

«По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии пока не намерено снимать блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Отмечается, что принять решение о продлении блокировки властям Финляндии нужно будет на текущей неделе до 14 января включительно. Вероятность продления ограничений высока еще и потому, что правительство не участвовало в январе в широком обсуждении вопроса о защите восточной границы страны, так как большинство министров находилось в отпуске.

Пограничная служба Финляндии закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2022 года. Затем два КПП были открыты, однако поток мигрантов возобновился. Кабмин принял решение продлить закрытие границ до 14 января.

Ранее сообщалось, что только один кандидат в президенты Финляндии выступает против закрытия границы с РФ.