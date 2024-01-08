Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Элизабет Борн ушла с поста премьера Франции

BFMTV: премьер-министр Франции Элизабет Борн покинула свой пост

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Франции Элизабет Борни приняла решение сложить полномочия. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

»Элизабет Борн подала прошение об отставке Эммануэлю Макрону, президент его принял», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон поблагодарил Борн за образцовую работу «от всего сердца».

7 января сообщалось, что французский президент намерен провести реорганизацию действующего кабинета министров, в том числе сменив председателя правительства и руководителей ряда ключевых ведомств.

Как писала газета Journal du Dimanche, после ухода Борн кабмин могут возглавить экс-спикер нижней палаты парламента Ришар Ферран, министр образования Габриэль Атталь, министр обороны Себастьен Лекорню или бывший глава минсельхоза Жульен Денорманди.

Покинуть правительство, помимо Борн, могут министр культуры Рима Абдюль-Малак и министр транспорта Клеман Бон, которые раскритиковали новый закон об иммиграции.

Ранее Макрон заявил, что Франции предстоит организовать «демографическую революцию».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами