Элизабет Борн ушла с поста премьера Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борни приняла решение сложить полномочия. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

»Элизабет Борн подала прошение об отставке Эммануэлю Макрону, президент его принял», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон поблагодарил Борн за образцовую работу «от всего сердца».

7 января сообщалось, что французский президент намерен провести реорганизацию действующего кабинета министров, в том числе сменив председателя правительства и руководителей ряда ключевых ведомств.

Как писала газета Journal du Dimanche, после ухода Борн кабмин могут возглавить экс-спикер нижней палаты парламента Ришар Ферран, министр образования Габриэль Атталь, министр обороны Себастьен Лекорню или бывший глава минсельхоза Жульен Денорманди.

Покинуть правительство, помимо Борн, могут министр культуры Рима Абдюль-Малак и министр транспорта Клеман Бон, которые раскритиковали новый закон об иммиграции.

Ранее Макрон заявил, что Франции предстоит организовать «демографическую революцию».