Сгорела резиденция экс-премьера Танаки в Токио

Резиденция экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки в центре Токио полностью сгорела, сообщает телеканал NHK.

По данным издания, пожар возник днем 8 января, предположительно, из-за палочки с благовониями. Огонь на площади 800 квадратных метров потушили почти через два часа силами 20 пожарных нарядов. В результате двухэтажное здание выгорело почти полностью. Кроме этого, частично выгорело одноэтажное здание на той же территории. В ходе инцидента никто не пострадал.

Танака занимал пост премьер-министра Японии в 1972-1974 годах. Его дочь Танаки Макико, ранее была министром иностранных дел. Женщина рассказала, что поставила палочки с благовониями в здании, где начался пожар.

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