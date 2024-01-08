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Сгорела резиденция экс-премьера Танаки в Токио

NHK: резиденция экс-премьера Танаки в Токио сгорела из-за палочки с благовониями

Резиденция экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки в центре Токио полностью сгорела, сообщает телеканал NHK.

По данным издания, пожар возник днем 8 января, предположительно, из-за палочки с благовониями. Огонь на площади 800 квадратных метров потушили почти через два часа силами 20 пожарных нарядов. В результате двухэтажное здание выгорело почти полностью. Кроме этого, частично выгорело одноэтажное здание на той же территории. В ходе инцидента никто не пострадал.

Танака занимал пост премьер-министра Японии в 1972-1974 годах. Его дочь Танаки Макико, ранее была министром иностранных дел. Женщина рассказала, что поставила палочки с благовониями в здании, где начался пожар.

До этого пожарные в Приангарье спасли отравившуюся угарным газом 93-летнюю курильщицу со стажем.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся цирк.

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