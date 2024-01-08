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Си Цзиньпин призвал продолжать борьбу с коррупцией в рядах КПК

Си: необходимо продолжать борьбу с коррупцией «с упорством и настойчивостью»

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал к продолжению реформы партии и борьбе с коррупцией в ее рядах. Об этом сообщает ХinhuaWang.

«Борьба с коррупцией одержала подавляющую победу и добилась всеобъемлющей консолидации. <...> Ситуация по-прежнему остается серьезной и сложной», – подчеркнул Си.

Глава КНР отметил важность четкого представления о новых тенденциях в борьбе с коррупцией, а также о причинах ее появления. Он призвал продолжать борьбу «с упорством и настойчивостью», подчеркнув, что противодействие взяточничеству носит жесткий и затяжной характер.

8 января бывший помощник гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжун был арестован по подозрению во взяточничестве.

До этого бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая за коррупцию.

Ранее экс--главу Компартии города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к высшей мере наказания за взятки.

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