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В Минске отказались приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы

Дапкюнас: Минск не будет приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Белоруссия не станет приглашать наблюдателей от ОБСЕ на парламентские выборы, запланированные на февраль. Об этом рассказал постоянный представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, сообщает «Sputnik Беларусь».

Постпред отметил, что уже уведомил директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи о данном решении.

«Белоруссия воздержится от приглашения миссии ОБСЕ на парламентские выборы 25 февраля», — сказал Дапкюнас.

До этого сообщалось, что МВД Белоруссии поставило задачу избежать провокаций во время выборов в стране.

В ноябре 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которые определяют даты проведения выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в один день голосования — 25 февраля 2024 года, и в верхнюю палату парламента — 4 апреля 2024 года.

Ранее в Белоруссии назвали сроки президентских выборов.

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