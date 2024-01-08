ЕС выделил Литве около €10 млн на прием беженцев

Еврокомиссия выделила Литве около €10 млн для укрепления системы приема беженцев, денежные средства направлены на укрепление пропускной способности внешней границы ЕС и обеспечение условий приема и размещения прибывающих беженцев. Об этом сообщает местный телеканал LRT со ссылкой на министерство социальной защиты и труда Литвы.

«Европейская комиссия выделила Литве почти 10 миллионов евро на укрепление системы приема беженцев», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что, по данным министерства, дополнительные инвестиции будут направлены на реконструкцию Центра регистрации иностранцев в Кибартае, чтобы он мог справиться с потенциальным увеличением миграционных потоков.

При этом ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в эфире местного телеканала LRT допустила дополнительное ограничение в отношении въезжающих в страну граждан Белоруссии.

Ранее в Литве сочли неправомерными новые ограничения против россиян.