Фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны, так как любой из них будет делать все по указке западных стран, считает глава ДНР Денис Пушилин. С таким мнением он выступил в интервью РИА Новости.

«Мы слышим различные фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути [после Зеленского], но это неважно», — отметил он.

По словам Пушилина, наличие руководителя на Украине не изменит самой сути власти в стране. Он уверен, что любой новый президент страны «будет делать ровно то, что будет диктовать Запад».

«Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии — будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович или прочий военный преступник — абсолютно не важно», — заключил глава ДНР.

По данным Службы внешней разведки России (СВР), среди возможных преемников Зеленского в Евросоюзе в том числе рассматривают и военное руководство страны — главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова.

Также в списках, по данным ведомства, значатся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).

Владимир Зеленский был избран по итогам второго тура выборов в 2019 году. Он опередил Петра Порошенко, который возглавлял страну с июня 2014 года, после смещения Виктора Януковича с поста президента Украины.

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