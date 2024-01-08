В Литве выступили против закрытия русских школ

Глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте выступила против закрытия русских школ в стране, по ее мнению, в этой сфере не нужно делать «резких движений». Слова министра приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Это ужасная ошибка — говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, и этого следует избегать… Я бы не стала делать резких движений по закрытию школ. В Литве есть прекрасные школы, где преподается другой язык, будь то польский или русский», — заявила Армонайте.

По ее словам, Литва на данный момент находится в «чувствительной геополитической ситуации», поэтому в стране «все закрывают, все уничтожают». Она подчеркнула, что в школах нацменьшинств есть проблемы, но не нужно принимать поспешных решений.

До этого сообщалось, что министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас анонсировал отказ от преподавания русского языка в школах страны.

По словам чиновника, стране следует по примеру Латвии и Эстонии отказаться от школ с русским языком обучения и от преподавания русского языка как иностранного, а вместо этого ориентироваться на языки ЕС и дружественных стран. В качестве возможной меры он назвал введение обучения на украинском языке.

Ранее министр обороны Италии пожаловался, что на вооружении флота всего 63 ракеты.