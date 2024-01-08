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В Турции сообщили, что отношения Анкары и Вашингтона зашли в тупик

T24: отношения Турции и США в тупике из-за задержки одобрения Швеции в НАТО

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Alberto Pezzali/AP

Отношение между Турцией и США зашли в тупик, поскольку Анкара затягивает одобрение заявки Швеции в НАТО, при этом власти Турции склоняются к тому, чтобы одобрить заявку Стокгольма. Об этом сообщает турецкая газета T24.

«Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения (США и Турции. — прим. ред.) в тупик», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что после саммита НАТО летом 2023 года США «жаловались» на то, что Турция «не выполнила своих обещаний» по одобрению членства Швеции в альянсе.

До этого сообщалось, что окончательное решение в вопросе членства Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) примет парламент Турции.

5 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО.

Ранее сообщалось, что в Госдепе выступают за скорейшее вступление Швеции в НАТО.

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