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Глава дипломатии ЕС считает, что «Хезболла» не хочет войны с Израилем

Глава дипломатии ЕС Боррель: «Хезболла» не стремится к войне с Израилем

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Johanna Geron/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне его визита на Ближний Восток заявил, что вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» не стремятся к эскалации конфликта с Израилем. Об этом Боррель заявил в интервью агентству EFE.

«Я пришел к выводу, что «Хезболла» не стремится к войне или не стремится к войне большей интенсивности и масштабов… У меня сложилось впечатление, которое, я надеюсь, не ошибочное, что они прекрасно осознают серьезность ситуации и последствия, которые может иметь более масштабная конфронтация, которая может втянуть в нее Иран», — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии также признал, что ситуация в Ливане является «критической» и что «положение на местах стало еще хуже» после убийства члена руководства группировки ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута.

До этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан заявил, что военная операция страны в секторе Газа растянется на весь 2024 год.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами.

Ранее глава дипломатии ЕС встретился с делегацией «Хезболлы».

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