В США заявили, что Байден может пойти на отчаянные меры из-за Украины

Президент США Джо Байден может пойти на отчаянный шаг из-за ситуации на Украине, так как от нее во многом будут зависеть результаты предстоящих выборов. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент», — заявил Макговерн.

Он также вспомнил слова экс-президента США Джона Кеннеди: «Чего мы никогда не должны делать, так это давать ядерной державе выбор между унизительным отступлением или использованием ядерного оружия».

7 января бывший американский лидер США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов.

За день до этого бывший президент США демократ Барак Обама призвал Байдена и усилить предвыборную кампанию из-за опасения возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее в США назвали Байдена одним из худших президентов в истории.