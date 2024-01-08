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Кулеба ответил на вопрос о запасном плане у Украины

Кулеба заявил об отсутствии у Киева плана Б, если помощь от ЕС не поступит

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Johanna Geron/Reuters

У Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз не выделит финансовую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого передает испанская газета Pais.

По словам Кулебы, министерству финансов Украины придется «продемонстрировать мастерство управления», если от европейцев не поступит помощь. Кроме того, он уверен, что Киев получит замороженные активы России, которых будет достаточно для восстановления Украины.

8 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в Киеве ожидают текста законопроекта о поддержке Украины со стороны сената США в ближайшем будущем, при этом объем предоставляемой Киеву финансовой помощи от США, считают на Украине, останется прежним и составит более $60 млрд.

До этого французский полковник в отставке, эксперт по геополитике Пер де Йонг заявил, что украинская армия до февраля израсходует последние остатки боеприпасов.

Ранее Минфин Германии заявил, что страна оплачивает 50% помощи Украине от ЕС.

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