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Германия не против поставок Британией истребителей для Саудовской Аравии

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия не против отправки Лондоном истребителей Эр-Рияду

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Global Look Press

Германия не будет выступать против поставки Великобританией многоцелевых истребителей Eurofighter Саудовской Аравии, поскольку их использование Эр-Риядом является основой стабильности в регионе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее слова приводит агентство Reuters.

«Мы не видим, чтобы правительство Германии выступало против британских соображений о большем количестве истребителей Eurofighter для Саудовской Аравии», — заявила Бербок.

Министр иностранных дел также указала на проблемы с правами человека и роль Саудовской Аравии в конфликте в Йемене, где речь идет об атаках со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море. По ее словам, мир на Ближнем Востоке «стал совершенно другим местом с 7 октября», после начала палестино-израильского конфликта.

При этом, как отмечает агентство, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против поставок истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.
Многоцелевые истребители Eurofighter эксплуатируются рядом стран, включая Германию, Великобританию, Италию и Испанию.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.

Ранее к торговому судну в Красном море приблизились неизвестные лодки.

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