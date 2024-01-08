В КНР обвинили сотрудника зарубежного консалтинга в шпионаже на Британию

Министерство государственной безопасности КНР сообщило о раскрытии дела о шпионаже работника иностранной консалтинговой фирмы для шпионаже против Китая в пользу британской МИ-6, передает ТАСС.

Подозреваемый по фамилии Хуан возглавлял некую консалтинговую организацию. По данным разведки КНР, он был завербован в 2015 году, после чего прошел профессиональную подготовку в МИ-6 в Великобритании и получил оборудование для передачи разведывательной информации.

Сообщается, что мужчина предоставил британской разведке девять комплектов совершенно секретной информации и еще пять — «секретной» категории.

Название консалтинговой компании и гражданство подозреваемого не сообщается, однако подчеркивается, что консульство страны его гражданства было уведомлено о его задержании и выдвинутых обвинениях.

До этого спецслужбы КНР уличили сотрудника оборонного предприятия в шпионаже на США.

Ранее власти КНР решили поощрять граждан за борьбу со шпионажем.