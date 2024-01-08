Сокрытие информации о госпитализации шефа Пентагона привело в ярость Белый дом

Неспособность шефа Пентагона Ллойда Остина проинформировать президента США Джо Байдена и других чиновников Белого дома и членов Конгресса США о своей госпитализации «привела в ярость» некоторых официальных лиц в Белом доме. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на чиновников.

«Неспособность Остина проинформировать своих самых высокопоставленных советников, лидеров Конгресса и даже президента Джо Байдена о своей госпитализации на прошлой неделе из-за осложнений, вызванных медицинской процедурой, переросла в полемику, которая привела в ярость и озадаченность высокопоставленных чиновников Белого дома и Пентагона», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по словам официальных лиц, Остин «известен как интроверт, избегающий камер и имеющий лишь несколько близких друзей на протяжении своей многолетней военной карьеры».

При этом, по оценке издания, в Конгрессе США и в Белом доме, «растет давление, требующее, чтобы кто-то потерял работу» ввиду инцидента с информированием о госпитализации шефа Пентагона.

До этого американский журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) предположил, что шефу Пентагона Ллойду Остину провели «щекотливую» операцию, из-за чего его госпитализацию могли держать в секрете.

Ранее американский конгрессмен назвал провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.