В Австралии запретили демонстрацию нацистcкой символики и приветствия

Власти Австралии ввели полный запрет на демонстрацию нацистского приветствия и нацистcкой символики. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус, слова которого передает пресс-служба ведомства.

Соответствующие ограничения введены на территории всей страны с 8 января. Теперь в Австралии запрещено прославлять действия и символы, которые чествуют нацистов и их идеологию. Нарушителям этого запрета будет грозить тюремное заключение сроком на 12 месяцев.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом.

Двумя днями ранее министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила о необходимости противостоять возрождению нацизма.

В октябре прошедшего года Дзержинский суд Петербурга арестовал гражданина Швейцарии Сильвана Штадельманна за демонстрацию нацистской символики.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.