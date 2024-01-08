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Во Франции рассказали, как союзники Украины могут отреагировать на ее удары по Белгороду

LCI: Украина может лишиться финансирования Запада из-за атак на Белгород

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Антон Вергун/РИА Новости

Союзникам Украины будет сложнее соглашаться на оказание новой помощи Украине, если она будет продолжать наносить удары по Белгороду. Об этом заявил международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте, передает РИА Новости.

«Если атаки по Белгороду будут нарастать, и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — считает Барте.

Она отметила, что западные страны не поддерживает подобную стратегию Украины.

По ее словам, в настоящее время можно увидеть, как грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьезным образом стираться.

Журналист считает такую ситуацию рискованной. Она добавила, что все это будет внимательно отслеживаться в западных странах, «особенно в тот момент, когда и без того все сложнее согласовать новые кредиты».

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС РФ будут продолжать «выталкивать» украинские войска на запад в ответ на их удары по российской территории.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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