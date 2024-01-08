В Пентагоне заявили, что пока не могут назвать конкретную дату выписки Остина из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщает РИА Новости.

По словам Райдера, Остин продолжает оставаться в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и пребывает в хорошем настроении.

При этом пресс-служба Пентагона подчеркнула, что на данный момент конкретной даты выписки министра обороны из госпиталя не имеется, но пообещала предоставлять информацию о состоянии здоровья Остина.

Райдер подтвердил информацию о состоявшемся 6 января телефонном разговоре Остина с президентом США Джо Байденом, не сообщив, однако, никаких подробностей этой беседы. Пресс-секретарь также отметил, что глава Пентагона поддерживал контакты со своим заместителем Кэтлин Хикс и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном-младшим.

Ранее государственный секретарь США Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина.

До этого сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил, что Пентагон намеренно скрывал информацию о состоянии здоровья главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, такая политика является неприемлемой.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.