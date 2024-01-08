Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне заявили, что пока не могут назвать конкретную дату выписки Остина из больницы

Пентагон не смог назвать конкретную дату выписки Остина из больницы

close
100%
Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщает РИА Новости.

По словам Райдера, Остин продолжает оставаться в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и пребывает в хорошем настроении.

При этом пресс-служба Пентагона подчеркнула, что на данный момент конкретной даты выписки министра обороны из госпиталя не имеется, но пообещала предоставлять информацию о состоянии здоровья Остина.

Райдер подтвердил информацию о состоявшемся 6 января телефонном разговоре Остина с президентом США Джо Байденом, не сообщив, однако, никаких подробностей этой беседы. Пресс-секретарь также отметил, что глава Пентагона поддерживал контакты со своим заместителем Кэтлин Хикс и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном-младшим.

Ранее государственный секретарь США Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина.

До этого сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил, что Пентагон намеренно скрывал информацию о состоянии здоровья главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, такая политика является неприемлемой.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами