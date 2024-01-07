Советник Аббаса назвал неутешительный итог боев в Газе

Махмуд аль-Хаббаш, советник президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил, что результатом трех месяцев боевых действий Израиля в секторе Газа стала массовая гибель палестинцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Палестинцы не несли такого количества жертв, не видели такого разрушения», — сказал он.

По его словам, Израиль хочет окончательно завершить войну с палестинским народом «посредством убийств, разрушений и терроризирования населения».

До этого сообщалось, что официальные переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, которых удерживают в секторе Газа, продолжаются после ликвидации в пригороде столицы Ливана члена руководства группировки Салеха аль-Арури.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Позднее Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили об обнаружении клеток, где ХАМАС держал заложников.